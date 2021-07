Ansa

A partire dalla fine di settembre in Gran Bretagna sarà necessario esibire la prova di essersi sottoposti a vaccinazione anti-Covid per poter entrare nelle discoteche e in altri luoghi affollati. E' stato confermato durante la conferenza stampa alla presenza del primo ministro Boris Johnson per il "giorno della libertà'', con la revoca della gran parte delle restrizioni prevista dalla road-map di Downing Street.