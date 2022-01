Covid, in Gb 109mila contagi in 24 ore: prosegue trend in calo

Ansa

Continuano a diminuire i casi Covid in Gran Bretagna: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 109.133 contagi con 335 morti, in diminuzione rispetto ai 129mila casi e ai 398 decessi del giorno precedente. Il professor Tim Spector, a capo dello studio Zoe Covid, in base ai dati raccolti dal suo centro, ha dichiarato che l'ondata scatenata dalla variante Omicron ha raggiunto il suo picco e ormai il Paese naviga verso l'uscita dal difficile periodo.