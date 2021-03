Covid, in Francia via libera al vaccino Johnson&Johnson

Ansa

In Francia, l'Alta Autorità per la salute ha autorizzato il vaccino anti-Covid di Johnson&Johnson, dopo il via libera arrivato dall'Europa, raccomandando di utilizzarlo "in modo preferenziale" nelle zone in cui l'epidemia è "particolarmente attiva". Il vaccino, ha detto la presidente dell'Authority Dominique Le Guludec, ha "una performance assolutamente soddisfacente".