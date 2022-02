Covid, in Francia stop all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto

Ansa

La Francia ha deciso di alleggerire le misure anti-Covid. Non è più obbligatorio indossare la mascherina all'esterno, mentre resta la raccomandazione d'indossarla quando "non è possibile il rispetto del distanziamento". Sono, inoltre, caduti i limiti di per stadi, luoghi culturali, teatri, cinema e sale da concerto. Dovranno aspettare, invece, ancora due settimane le discoteche, che sono chiuse dal 10 dicembre.