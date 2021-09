Covid, in Francia sospesi 3mila operatori sanitari non vaccinati

Ansa

Il ministro della Salute, Olivier Veran, ha annunciato che sono stati sospesi circa 3mila operatori sanitari non vaccinati. Da mercoledì in Francia è entrato in vigore l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per il personale sanitario. Le sospensioni, su 2,7 milioni di addetti del settore, riguardano "essenzialmente personale del servizio di assistenza, meno camici bianchi".