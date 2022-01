Covid, in Francia quarantena di 10 giorni per non vaccinati da Usa

IPA

Le persone non vaccinate contro il Covid che dagli Stati Uniti entrano in Francia dovranno autoisolarsi per 10 giorni sotto la supervisione delle autorità locali. In precedenza, i viaggiatori non vaccinati provenienti dagli Usa dovevano rispettare una auto-quarantena senza supervisione per sette giorni. Nel Paese i nuovi casi hanno superato quota 200mila per quattro giorni consecutivi, alimentati dalla variante Omicron.