Covid, in Francia più controlli sul rispetto del coprifuoco 

Afp

In Francia "poliziotti e gendarmi saranno mobilitati per controllare il mancato rispetto del coprifuoco". Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex, spiegando che "le violazioni di alcuni non devono vanificare gli sforzi di tutti". Inoltre Castex ha annunciato che "da lunedì saranno chiusi tutti i centri commerciali non alimentari di superficie superiore a 20mila metri quadrati, quelli che favoriscono di più il contatto delle persone".