Covid, in Francia oltre 330mila nuovi casi: "Raggiunto il plateau"

Ansa

Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati oltre 330mila nuovi casi di Covid. Secondo le autorità sanitarie, si tratta di "un livello storicamente alto, ma che conferma la recente tendenza a non progredire più". I 332.398 nuovi casi diagnosticati sono leggermente inferiori rispetto ai 389.320 di una settimana fa. Si conferma quindi che il dato sta registrando un "plateau", se non un picco, anche se si mantiene su livelli mai visti prima dell'arrivo, a fine 2021, della variante Omicron.