Covid, in Francia oltre 296mila nuovi casi

Afp

In Francia domenica sono stati registrati 296.097 di casi positivi al Covid-19. Lo segnala l'agenzia di stampa France Presse. Una settimana fa i contagi erano stati 58.432. Il picco di casi può essere anche in parte spiegato con i nuovi protocolli sanitari imposti nel Paese per le scuole, che hanno portato una moltiplicazione dei test.