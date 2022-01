Covid, in Francia nuovo picco di morti in ospedale

Afp

Nelle ultime 24 ore, negli ospedali francesi, risultano decedute per Covid 393 persone, per un totale di 129.022 morti dall'inizio della pandemia, nella primavera 2020. Si tratta del record negativo di decessi quotidiani registrati nell'ultima ondata di contagi, ovvero da inizio novembre. La Francia è attualmente il Paese d'Europa, escludendo i micro-Stati, con l'incidenza Covid più elevata, 3.733 casi per 100mila abitanti.