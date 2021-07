Covid, in Florida tornano a salire i ricoveri: oltre il 95% non è vaccinato

Afp

Balzo dei casi e dei ricoveri Covid in Florida, negli Usa, soprattutto a causa del basso tasso di vaccinazione delle zone rurali, dove si verificano i principali focolai. Sono circa 5.300 le persone ora ricoverate in ospedale, un aumento del 65% rispetto alla scorsa settimana e quasi il triplo dal 14 giugno. Oltre il 95% dei ricoverati non è vaccinato.