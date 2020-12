Covid, in Corea del Sud terzo giorno con più di mille contagi

Afp

In Corea de Sud per il terzo giorno consecutivo il bilancio dei nuovi contagi da Covid rilevati è stato sopra quota mille (1.062). La Corea del Sud è un Paese che ha affrontato in maniera decisa e brillante l'emergenza ed è la prima volta da inizio pandemia che per tre giorni consecutivi vengono registrati più di mille contagi giornalieri. Giovedì erano stati 1.078 e mercoledì 1.014.