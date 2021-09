Covid, in Cina la città di Harbin in semi-lockdown dopo nuovi contagi

Afp

La città di Harbin, capoluogo da 10 milioni di abitanti della provincia nordorientale dello Heilongjiang, è stata semi-chiusa dopo aver segnalato per la prima volta dal 4 febbraio nuovi contagi di Covid trasmessi localmente. Il governo locale di Harbin ha detto ai suoi residenti di evitare di lasciare la citta' se non per ragioni essenziali, mentre locali pubblici come cinema e palestre sono stati chiusi.