Covid, in Brasile superata la soglia dei 400mila morti

Il Brasile ha superato la soglia dei 400mila morti a causa del Covid-19, dopo che il mese di aprile ha fatto registrare in media 2mila decessi al giorno. Il bilancio totale è salito a 401.186 vittime e 14.590.678 casi accertati dall'inizio della pandemia. Gli ultimi 100mila morti sono stati registrati in soli 36 giorni. Il Brasile è il secondo Paese al mondo per decessi da coronavirus, dietro agli Stati Uniti.