Covid, in Brasile la Corte suprema autorizza obbligo vaccinazione

La Corte suprema del Brasile ha confermato che la vaccinazione contro il coronavirus può essere resa obbligatoria, dando un duro colpo al nascente movimento no vax locale. Il tribunale ha però anche sottolineato che i brasiliani potrebbero non essere vaccinati contro la loro volontà. Il presidente Jair Bolsonaro ha ripetutamente affermato che non si vaccinerà e si è già schierato contro la vaccinazione obbligatoria.