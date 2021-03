Covid, in Brasile 85.948 contagi e 3.438 morti nelle ultime 24 ore

Afp

La pandemia Covid fa registrare ancora numeri altissimi in Brasile. Secondo i dati registrati dal Conass (Consiglio nazionale delle segreterie della Salute) sono infatti 85.948 i nuovi casi confermati nel Paese nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale da inizio pandemia a 12.490.362 contagi. Alto anche il numero delle vittime, 3.438, per un complessivo di 310.550 decessi: venerdì si era registrato il picco di 3.600 morti in un giorno.