Covid in Belgio: fermi caffè-ristoranti 1 mese, coprifuoco notturno 

Caffè e ristoranti saranno chiusi per quattro settimane in Belgio. Lo scrive l'agenzia di stampa locale citando una fonte non ufficiale e precisando che una valutazione della misura avrà luogo dopo due settimane. Il comitato di consultazione che riunisce i principali ministri del governo federale e le entità federate ha deciso inoltre di stabilire un coprifuoco notturno tra mezzanotte e le 5 del mattino a livello nazionale.