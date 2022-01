Covid, in Austria finito il lockdown per i non vaccinati

Ansa

In Austria è terminato il lockdown per i non vaccinati, ma per loro restano molte attività vietate. Chi non è immunizzato contro il Covid, infatti, non potrà accedere a negozi, bar, ristoranti ed eventi pubblici. Sarà, invece, possibile uscire di casa senza una necessità precisa e incontrare amici. Nel frattempo è in vista un allentamento delle misure anti-Covid dal 5 febbraio: il coprifuoco per i locali slitta dalle ore 22 alle 24 e viene alzato di tetto di persone ammesse ad eventi da 25 a 50.