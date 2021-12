Covid, in Austria contagi più bassi da ottobre dopo lockdown: 1.792 in 24 ore

Ansa

In Austria sono stati registrati 1.792 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. E' un dato in netto calo rispetto agli oltre 13mila nuovi positivi di fine novembre. In particolare per Vienna questo è il dato più basso dal 18 ottobre. L'Austria aveva proclamato il 22 novembre un lockdown, durato 20 giorni e terminato il 12 dicembre ma solo per i vaccinati (mentre per le persone non immunizzate le restrizioni sono ancora in vigore).