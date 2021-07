Covid in Australia, metà della popolazione è in lockdown

Ansa

Oltre 13 milioni di australiani, circa la metà della popolazione del Paese, sono in lockdown dopo che un terzo Stato ha imposto questa misura per far fronte ad un aumento dei casi di coronavirus spinto dalla variante Delta. Gli abitanti dello Stato dell'Australia Meridionale - circa 1,7 milioni - si aggiungono ai connazionali di Victoria e Nuovo Galles del Sud: il lockdown durerà 7 giorni, una decisione presa dopo la scoperta di cinque casi di contagio.