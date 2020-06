Covid, in America latina quasi 2 milioni di contagi e 90mila morti

Il Brasile ha superato nelle ultime 24 ore il milione di contagi da coronavirus, accompagnati da quasi 49mila morti, mentre la pandemia da coronavirus per il momento continua in espansione in tutta l'America latina, dove i contagiati sono saliti a 1.945.206 (+73.234) e i morti a 90.701 (+1.878). Dopo un periodo di stabilità dei contagi, il Brasile è tornato a crescere, aggiungendone 54.771 in una sola giornata, per un totale di 1.032.913.