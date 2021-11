Covid, in alta Austria e Salisburgo terapie intensive al limite

Ansa

Peggiora la situazione negli ospedali in Alta Austria e nel land Salisburgo, le zone più colpite dalla quarta ondata in Austria. Le terapie intensive a Salisburgo sono al limite con 45 letti occupati da pazienti Covid. Per questo motivo due pazienti sono stati trasferiti a Vienna, giovedì seguiranno altri due. A breve sarà comunque aumentato il numero di letti. In Alta Austria il limite di posti in intensiva è già stato superato.