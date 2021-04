Covid, il Portogallo: frontiere con la Spagna chiuse fino al 15 aprile

ansa

Il Portogallo ha deciso di estendere le restrizioni ai valichi di frontiera per i turisti fino al 15 aprile, una misura che è stata messa in atto alla fine di gennaio per contenere i casi Covid-19. Lo ha annunciato il ministero degli Affari esteri. D'accordo con la Spagna, il Portogallo ha deciso di estendere "i controlli alle frontiere" fino al 15 aprile, fa sapere il governo, aggiungendo che anche il trasporto ferroviario resta sospeso.