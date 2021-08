Covid, il governo giapponese si appresta a prorogare lo stato di emergenza

Afp

Tokyo si appresta a prorogare lo stato di emergenza, attualmente in vigore nella capitale e nelle province adiacenti, fino al 12 settembre, aggiungendo alla lista altre sette prefetture. Lo anticipano fonti governative, in attesa del comunicato dell'esecutivo. Lo stato di emergenza, operativo fino al 31 agosto in sette prefetture verrà dunque esteso per fronteggiare l'espansione dei casi a livello nazionale su gran parte dell'arcipelago.