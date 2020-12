Covid, il Fmi sblocca 2 miliardi di dollari per l'Ecuador

ansa

Il Consiglio d'amministrazione del Fondo Monetario Internazionale ha deciso di sbloccare immediatamente due miliardi di dollari in favore dell'Ecuador per aiutare il Paese alle prese con la pandemia di coronavirus. L'importo viene rilasciato nel quadro del piano di aiuti totale di 6,5 miliardi e distribuito per 27 mesi approvato lo scorso 30 settembre, ha precisato il Fondo.