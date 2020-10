Covid, il Canada adotta il test rapido messo a punto in Italia

Il Canada ha deciso di adottare un test rapido per la diagnosi del coronavirus messo a punto in Italia, all'Istituto per la cura dei tumori "Pascale" di Napoli. Il test rapido analizza direttamente il materiale genetico del virus senza dover estrarlo e purificarlo, riuscendo così a dare un risultato in un'ora e 40 minuti. La tecnologia consente di eseguire l'analisi fuori dai laboratori.