Covid, il Brasile supera 210mila decessi con 8,5 milioni di contagi

Il Brasile supera i 210mila decessi per Covid registrando 8,5 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Le vittime sono state 460 nelle ultime 24 ore. Il Brasile, terzo Paese al mondo per numero di vittime dopo Stati Uniti e India, ha cominciato lunedì la campagna vaccinale. Le prime dosi sono state distribuite e inoculate a pazienti in sette Stati, tra cui quello di Rio de Janeiro.