Covid, i Paesi Bassi sospendono il vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni

I Paesi Bassi sospendono temporaneamente la vaccinazione con AstraZeneca nei confronti delle persone di età inferiore ai 60 anni. Lo ha annunciato il ministero della Salute, a seguito di segnalazioni di un numero molto limitato di casi di trombosi in persone che hanno ricevuto il farmaco. La decisione è arrivata tre giorni dopo che le autorità tedesche hanno sospeso l'uso di AstraZeneca per gli under 60.