Covid, Grecia annuncia nuove restrizioni a partire dal 3 gennaio

Afp

In Grecia il ministro della Sanità, Thanos Plevris, ha annunciato nuove restrizioni, dopo che sono stati registrati 9.284 contagi Covid in un giorno, il numero più alto da inizio pandemia. Dal 3 gennaio sarà obbligatorio usare le mascherine ad alta protezione in supermercati e trasporti pubblici, i luoghi d'intrattenimento chiuderanno a mezzanotte, la capacità negli stadi sarà ridotta al 10% e lo smart working sarà esteso al settore pubblico.