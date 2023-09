Covid, in Gran Bretagna contagi in ripresa: al via vaccinazioni per over 65

In Gran Bretagna i contagi Covid sono in ripresa.

Per questo motivo il governo ha dato il via libera a una nuova campagna di vaccinazioni. Le autorità hanno rivolto un appello a tutte le persone sopra i 65 anni a sottoporsi alla versione del vaccino aggiornato e tarato contro le ultime varianti del virus. I medici britannici invocano prudenza, in particolare di fronte all'impennata della variante BA.2.86, pur sottolineando come a oggi la percentuale di ricoveri nei reparti di terapia intensiva resti "bassa" rispetto ai mesi della fase acuta della pandemia.