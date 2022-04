Covid, governo Usa impugna revoca obbligo mascherine nei trasporti

Il Dipartimento di Giustizia Usa ha presentato appello contro la sentenza di una giudice federale (nominata da Donald Trump) che, nei giorni scorsi, aveva cancellato l'obbligo di mascherina anti-Covid nei trasporti di massa.

La decisione è stata presa dopo che i Centers for Disease Control and Prevention, l'agenzia federale per la sanità americana, hanno valutato che la misura è ancora necessaria per tutelare la salute pubblica.