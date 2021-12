Covid, gli Usa superano i 50 milioni di casi

Afp

I casi di Covid negli Stati Uniti hanno superato quota 50 milioni. E' quanto emerge dalle elaborazioni del New York Times, sottolineando che si tratta di una cifra superiore alla popolazione di diverso Stato, come Georgia, Michigan, North Carolina e Ohio insieme. E' comunque una stima che probabilmente non fotografa il numero reale e complessivo di casi visto che molte persone contagiate non hanno sintomi e non tutti si sottopongono ai test.