Covid, gli Usa respingono le richieste di altri Paesi sui vaccini

Ansa

Fino ad ora gli Stati Uniti hanno respinto tutte le richieste di altri Paesi sulla condivisione di vaccini. Lo ha spiegato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, sottolineando che gli Usa non hanno fornito dosi ad alcuno Stato estero. Washington ha ricevuto "richieste da altri Paesi nel mondo" per i vaccini e "non ne ha onorata nessuna", ha detto Psaki, precisando che "la priorità è vaccinare gli americani".