Covid, gli Usa non aprono ai vaccinati con lo Sputnik

Gli Stati Uniti per ora non aprono le frontiere a chi è stato vaccinato con lo Sputnik. L'annuncio della scorsa settimana, con cui gli Usa hanno deciso di riammettere i viaggiatori da moltissimi Paesi esteri, inclusa l'Italia, lascia fuori chi è stato immunizzato con il vaccino russo. L'allentamento delle restrizioni agli stranieri entrerà in vigore a novembre.