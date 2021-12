Covid, Germania verso l'obbligo vaccinale: Scholz è "fiducioso"

In Germania il prossimo cancelliere Olaf Scholz si è detto "soddisfatto" per la decisione di aprire un dibattito parlamentare sull'obbligo del vaccino anti Covid e "fiducioso" che la misura sarà approvata. Un'apertura in tal senso è arrivata anche dal leader dei liberali Christian Lindner che si è dichiarato favorevole. "Io voterei a favore dell'obbligo, i vaccini sono l'unica strada da seguire", ha aggiunto la cancelliera uscente Angela Merkel.