Covid, Germania: scatta chiusura con Repubblica ceca e Tirolo

E' scattata in Germania da stamattina l'ulteriore stretta anti Covid già annunciata, con un migliaio di agenti di polizia mobilitati alle frontiere con la Repubblica ceca e il Tirolo austriaco, per garantire severi controlli dopo il divieto di spostamenti in aree dove dilagano i contagi da varianti del Covid 19. Anche le ferrovie tedesche della Deutsche Bahn hanno sospeso i servizi da e per le aree colpite.