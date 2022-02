Covid, Germania e Austria si preparano a revocare le restrizioni

La Germania inizierà a revocare alcune delle restrizioni anti-Covid in vigore, che saranno abolite con un piano in tre tappe da qui al 20 marzo.

Tra le novità in arrivo c'è la possibilità per i non vaccinati di entrare in negozi e ristoranti con un test negativo. Anche l'Austria porrà fine alle principali misure: da sabato non servirà la vaccinazione per andare al ristorante e nei negozi e dal 5 marzo cadranno quasi tutte le restrizioni.