Covid, Gb: niente quarantena da Baleari, Madeira, Malta

Ansa

Il governo britannico ha annunciato un ampliamento limitato delle destinazioni di viaggio della lista verde al rientro dalle quali non sarà più previsto l'obbligo di quarantena anti-Covid. Si tratta di isole turistiche: in Europa le Baleari spagnole, Madeira (Portogallo) e Malta; per il resto arcipelaghi dei Caraibi o remoti territori oceanici. L'Italia, al pari di Grecia, Spagna, resta invece per ora nella lista arancione.