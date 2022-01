Covid Gb, Johnson: "Niente lockdown anche se pandemia non è finita"

Afp

Visti gli oltre 200mila nuovi contagi da coronavirus registrati in Gran Bretagna, il premier Boris Johnson ha dichiarato che "la pandemia non è finita e chi lo pensa si sbaglia profondamente". Nonostante il dilagare della variante Omicron, però, "non imporremo altre restrizioni", ha garantito Johnson, sottolineando che sono in aumento i ricoveri negli ospedali ma non quelli in terapia intensiva.