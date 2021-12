Covid, G7: "Omicron è la più grave minaccia alla salute mondiale"

Ansa

Il G7 lancia un appello a "cooperare" per far fronte al dilagare della variante Omicron, definendola la "più grande minaccia attuale alla salute pubblica mondiale". Nella loro ultima riunione sotto la presidenza britannica, i ministri della Salute si sono detti "profondamente preoccupati per l'aumento del numero di casi" della nuova variante del coronavirus.