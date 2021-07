Covid, Francia: via libera definitivo al progetto di legge sul pass sanitario

Ansa

Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con voto finale dell'Assemblea, il progetto di legge che prevede l'obbligo di vaccinazione per i caregiver e la controversa proroga del pass sanitario. Dopo la bocciatura di un'ultima mozione finale, i deputati hanno votato con 156 sì, 60 no e 14 astenuti. Il testo rispecchia gli annunci diramati il 12 luglio dal presidente Emmanuel Macron ed era stato oggetto di un accordo con i senatori.