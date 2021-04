Covid, Francia: superata soglia 6.000 pazienti in rianimazione

Il numero dei pazienti con Covid in rianimazione ha superato quota 6.000, dopo essere rimasto appena sotto questa cifra per una decina di giorni. Lo ha reso noto il ministero della Salute francese. Si tratta della prima volta che il numero dei malati in rianimazione - oggi a 6.001 - supera la soglia di 6.000 dall'aprile 2020, in piena prima ondata, quando sfondò quota 7.000.