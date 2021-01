Covid, Francia: da sabato coprifuoco anticipato alle 18

Afp

In Francia il coprifuoco, che attualmente inizia alle 20, da sabato sarà anticipato alle 18 su tutto il territorio nazionale "per almeno 15 giorni". Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex precisando che si potrebbe profilare l'ipotesi di un nuovo lockdown. "Per il momento la situazione non lo esige - ha chiarito il premier - ma se i dati peggioreranno lo disporremo senza indugio".