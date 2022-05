Covid, Francia: da oggi fine obbligo mascherina anche nei trasporti

Cade l'obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici in Francia, l'unica situazione in cui tale obbligo permaneva.

"Buona notizia: fine della mascherina", titola a tutta pagina Liberation. La fine dell'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi risale a febbraio. Resta valido soltanto per chi entra in ospedali o istituti sanitari. Da alcune settimane contagi e ricoveri sono in diminuzione, anche se il numero dei tamponi effettuati nelle farmacie è crollato.