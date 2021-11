Covid, Francia: Assemblea estende pass sanitario al 31 luglio 2022

Afp

I deputati dell'Assemblea francese hanno riportato la scadenza per la proroga dell'uso del pass sanitario al 31 luglio, dopo che il Senato aveva votato per anticipare lo stop al 28 febbraio. I senatori dovranno riesaminare il testo giovedì e i deputati nuovamente venerdì. L'Assemblea ha deciso, in base alla volontà del governo di prorogare la possibilità di ricorrere al pass sanitario per la lotta alla pandemia.