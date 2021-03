Covid, folla per lo "spring break": stato di emergenza a Miami

Afp

Il sindaco di Miami Beach, in Florida, ha dichiarato lo stato di emergenza per le folle che hanno invaso la popolare località balneare per lo "spring break", la celebre settimana di pausa accademica nei paesi anglosassoni. Il primo cittadino Dan Gelber ha annunciato un coprifuoco dalle 20 nel South Beach Entertainment District e chiuso le strade lungo la costa. Entrambe le misure resteranno in vigore per almeno 72 ore.