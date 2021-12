Covid, festività senza restrizioni nella Nuova Zelanda "Omicron free"

Ansa

Festeggiamenti di Natale con (quasi) nessuna restrizione in Nuova Zelanda, uno dei pochi Paesi al mondo in cui la variante Omicron del Covid ha allentato la presa. Nel Paese il 95% degli adulti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, una delle percentuali più alte al mondo. Gli unici casi Omicron rilevati sono stati isolati e finora arginati in sicurezza al confine.