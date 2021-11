Covid, Fauci: "Vaccini e booster efficaci contro Omicron"

Ansa

Secondo Anthony Fauci, direttore del National institute of allergy and infectious diseases, ci sono "tutte le ragioni per credere" che gli attuali vaccini e booster aiuteranno a proteggere dalle varianti, compresa la nuova Omicron. Il capo consigliere medico del presidente Usa Joe Biden ha ribadito l'importanza che gli americani si vaccinano: "Se ottieni un livello di anticorpi abbastanza alti, la protezione si estende anche alle varianti".