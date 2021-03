Covid, Fauci: "Usa evitino impennata di casi come in Europa"

Ansa

Nella lotta al Covid gli Stati Uniti "sono ancora vulnerabili" e per questo "è importante mantenere le misure sanitarie per la prevenzione della malattia e non ripetere quanto sta accadendo in Europa". Lo ha detto l'immunologo Anthony Fauci, direttore dell'Istituto americano per le malattie infettive. Fauci ha avvertito che "il pericolo di una nuova impennata di casi resta alto" ed è "ciò che è accaduto in Europa".