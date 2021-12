Covid, Fauci: primi report incoraggianti su diffusione variante Omicron

Ansa

Per i funzionari sanitari statunitensi la variante Omicron del coronavirus, che si sta rapidamente diffondendo nel Paese, potrebbe essere meno pericoloso della Delta, che continua a guidare un'ondata di ricoveri. Il capo consigliere medico del presidente Joe Biden, Anthony Fauci, ha spiegato che i report provenienti dal Sudafrica suggeriscono infatti che i tassi di ospedalizzazione non sono aumentati in modo allarmante.